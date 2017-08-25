В ФК "Мариуполь" надеются на здравый смысл у представителей киевского "Динамо"

Футбольный клуб "Мариуполь" обнародовал официальное заявление накануне матча чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, в котором призвал представителей столичного клуба "не превращать украинский футбол в хаос", сообщается на официальном сайт мариупольской команды.

"Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует и матчи «Мариуполь» - «Динамо» все таки состоятся. Коллеги из «Динамо» (Киев), «мяч» на Вашей стороне! Не лишайте болельщиков украинского Мариуполя футбольного праздника", - говорится в заявлении.

В ФК "Мариуполь" напомнили, что предоставили в Премьер-лигу и ФК «Динамо» официальные письма от Управления СБУ в Донецкой области (от 17.08.2017 №56/5/1-3279нт), Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области (от 13.08.2017 №8031/02/18-2017 и 22.08.2017 №8160/02/18-2017) и Мариупольского городского совета (от 22.08.2017 №092-50119-3).

В них сообщается, что соответствующие службы обеспечат проведение всех необходимых мероприятий в области безопасности во время матчей «Мариуполь» - «Динамо». Также клуб совместно с «силовыми» структурами готовы организовать встречу и сопровождение делегаций ФК «Динамо» от аэропорта г.Запорожье до гостиницы в г. Мариуполь.

В дополнение к этим письмам ФК «Мариуполь» 23-го августа 2017 г. по требованию Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований отправил ФК «Динамо» акты о готовности инфраструктуры стадионов «Ильичевец» и «Западный» (за подписями представителей мэрии, городской федерации, клуба, офицеров СБУ и МВД), а также утвержденные планы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время проведения матчей «Мариуполь» - «Динамо» команд U-21 (26.08.2017, стадион «Западный») и первых команд (27.08.2017, стадион «Ильичевец»).

"К сожалению, никакого ответа от ФК «Динамо» на все официальные обращения наш Клуб так и не получил", - констатируют в ФК "Мариуполь".

Как сообщал УНИАН, ранее ФК "Динамо" наотрез отказалось ехать в Мариуполь на очередной матч украинской футбольной Премьер-лиги, мотивируя это соображениями безопасности.

В свою очередь, Исполком ФФУ принял решение, что матчи в Мариуполе проводить можно. "Динамо", в случае неявки в Мариуполь, будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Киевляне пообещали оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария).