Хацкевич после матча с "Маритиму": Не во всех ситуациях ребятам хватало терпения

Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал матч с португальским "Маритиму" на традиционной пресс-конференции, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

"На первом плане у нас был результат, и команда достигла его. Возможно, игра была не такой яркой, но по самоотдаче и передвижению претензий нет, ребята выложились и добились результата, что самое главное на данный момент", - сообщает Хацкевич.

"Конечно, разбирая первую игру, мы говорили ребятам, что и сегодня будет очень много борьбы, спорных ситуаций. Не во всех моментах им хватало терпения – например, в первом тайме очень эмоционально воспринимал решение арбитра Ярмоленко... А то, что игра будет тяжелой, мы поняли еще после первого матча", добавил Хацкевич.

Читайте такжеХацкевич не будет тренировать серию пенальти перед матчем с "Маритиму"Говоря о жеребьевке, Хацкевич отметил: "Не хотелось бы попасть на представителя Казахстана – очень далеко лететь туда. Сейчас мы летали на Мадейру, и прочувствовали на себе, что этот фактор действительно имеет значение. Вы видели, как сегодня сводило судорогами ноги игроков португальского клуба... Что касается жеребьевки группового турнира, то на неё повлиять не можем. Но кто бы ни попался, там уже будет легче играть, не будет такого давления, как в матчах навылет".

А говоря о том, какая задача будет стоять перед командой в групповом турнире Лиги Европы, отметил: "Давайте сначала узнаем наших соперников по группе и будем все делать постепенно".

Как сообщал УНИАН, накануне киевское "Динамо" обыграло "Маритиму" со счетом 3:1 в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и вышло в основной турнир.