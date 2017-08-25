"Динамо" - "Маритиму": видеообзор

10:10, 25 августа 2017
Футбол
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Киевляне выиграли решающий матч в борьбе за попадание в основной турнир.

Киевское "Динамо" выиграло решающий матч раунда плей-оф квалификации Лиги Европы у португальского "Маритиму" со счетом 3:1, сообщает официальный сайт турнира.

Жеребьевка основного раунда соревнований состоится сегодня, 25 августа, в 14.00 по киевскому времени, в Монако.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор игры "Динамо" - "Маритиму":

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