"Динамо" - "Маритиму": видеообзор
10:10, 25 августа 2017Футбол
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Киевляне выиграли решающий матч в борьбе за попадание в основной турнир.
"Динамо" одолело "Маритиму" по сумме двух игр. / Reuters
Киевское "Динамо" выиграло решающий матч раунда плей-оф квалификации Лиги Европы у португальского "Маритиму" со счетом 3:1, сообщает официальный сайт турнира.
Жеребьевка основного раунда соревнований состоится сегодня, 25 августа, в 14.00 по киевскому времени, в Монако.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор игры "Динамо" - "Маритиму":
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