"Шахтер" начнет Лигу чемпионов матчем с "Наполи" в Харькове
Появилось расписание игр чемпиона Украины в главном еврокубке.
Донецкий "Шахтер" начнет выступления в Лиге чемпионов УЕФА домашним матчем в Харькове, на ОСК "Металлист" против итальянского "Наполи", сообщает официальный сайт горняков.
Полный список матчей выглядит следующим образом:
1-й тур. 13 сентября. «Шахтер» – «Наполи»
2-й тур. 26 сентября. «Манчестер Сити» – «Шахтер»
3-й тур. 17 октября. «Фейеноорд» – «Шахтер»
4-й тур. 1 ноября. «Шахтер» – «Фейеноорд»
5-й тур. 21 ноября. «Наполи» – «Шахтер»
6-й тур. 6 декабря. «Шахтер» – «Манчестер Сити»
В днецком клубе также подчеркивают, что владельцы абонементов на сезон-2017/18 могут приобрести «пакет Лиги чемпионов» на три игры «Шахтера» в Харькове. Кассы стадиона «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных.
Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где "Шахтер" узнал своих соперников по групповому турниру.