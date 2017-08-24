"Александрия" проиграла БАТЭ и выбыла из Лиги Европы

В Александрии на стадионе "Ника" завершился матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором "Александрия" проиграла беларускому БАТЭ из Борисова, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Примечательно, что по ходу матча украинская команда вела в счете.

На 34-й минуте пенальти реализовал Василий Грицук. Игрок "Александрии" пробил в левый от себя угол. Вратарь гостей Щербицкий угадал направление удара, но немного не дотянулся до мяча. За минуту до этого защитник гостей Драгун завалил Ситало в штрафной.

Судьба матча была решена в течение четырех минут в середине второго тайма.

На 69-й минуте Риос с правого фланга навесил к линии штрафной, после чего последовала скидка Мирко Иваничу и тот низом нанес точный удар. А на 73-й минуте Иванич сделал дубль. Стасевич набросил мяч точно на голову Иваничу, который пробил в ближний угол в противоход вратарю Панькиву.

Как сообщал УНИАН, матч недельной давности в Борисове завершился вничью - 1:1.

Таким образом, БАТЭ прошел в основной раунд Лиги Европы.