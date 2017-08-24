"Динамо" уверенно обыграло "Маритиму" и вышло в Лигу Европы (видео)
Киевляне выиграли со счетом 3:1.
В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где "Динамо" принимало португальский "Маритиму" и уверенно выиграло, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 3:1.
Киевляне решили судьбу игры в течение трех минут в середине первого тайма.
На 32-й минуте счет открыл точным ударом Денис Гармаш. После навеса с фланга, защитник скинул мяч головой точно на Гармаша, который также пробил головой, продлив полет мяча в сетку - 1:0.
А спустя 3 минуты, на 35-й, преимущество киевлян удвоил Николай Морозюк. Ударом со штрафного Морозюк пробил мимо стенки и обманул вратаря, послав мяч практически по центру ворот.
После перерыва Дерлис Гонсалес увеличил счет до крупного.
Все, чего добился "Маритиму", был точный удар Эрдема Шена на 69-й минуте - 3:1.
Как сообщал УНИАН, матч недельной давности в Фуншале завершился вничью - 0:0.
Таким образом, "Динамо" вышло в основной турнир Лиги Европы.