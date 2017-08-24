"Шахтер" узнал соперников по группе Лиги чемпионов
19:48, 24 августа 2017Футбол
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Горняки попали в группу F самого престижного еврокубка.
"Шахтер" узнал соперников по группе Лиги чемпионов / uefa.com
В Монако завершилась церемония жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18, в ходе которой 32 лучших команды Старого Света были разбиты на 8 групп по 4 команды, сообщает официальный сайт соревований.
Согласно результатам жеребьевки "Шахтер" попал в группу F.
Соперниками донецкой команды станут английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" (Неаполь) и голландский "Фейеноорд" из Роттердама.
Церемонию жеребьевки провели легенда киевского "Динамо" Андрей Шевченко (финал турнира состоится в мае, в Киеве), а также Франческо Тотти, который провел в "Роме" всю карьеру - 25 сезонов.
Основной турнир Лиги чемпионов стартует 12-13 сентября, когда пройдут матчи первого тура.
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