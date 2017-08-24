"Шахтер" узнал соперников по группе Лиги чемпионов

В Монако завершилась церемония жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18, в ходе которой 32 лучших команды Старого Света были разбиты на 8 групп по 4 команды, сообщает официальный сайт соревований.

Согласно результатам жеребьевки "Шахтер" попал в группу F.

Соперниками донецкой команды станут английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" (Неаполь) и голландский "Фейеноорд" из Роттердама.

Церемонию жеребьевки провели легенда киевского "Динамо" Андрей Шевченко (финал турнира состоится в мае, в Киеве), а также Франческо Тотти, который провел в "Роме" всю карьеру - 25 сезонов.

Основной турнир Лиги чемпионов стартует 12-13 сентября, когда пройдут матчи первого тура.