Роналду и его партнеры по "Реалу" получили три из четырех призов лучшему игроку Лиги чемпионов прошлого сезона

В Монако в рамках жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18 состоялась церемония чествования лучших игроков самого престижного еврокубка прошлого сезона 2016/17, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучшим вратарем по итогам сезона стал голкипер итальянского "Ювентуса" (Турин) Джанлуиджи Буффон.

Лучшим защитником стал Серхио Рамос из мадридского "Реала".

Лучшим полузащитником признан Лука Модрич, который также представляет команду-победительницу минувшего розыгрыша турнира "Реал".

В свою очередь, лучшим нападающим назван, разумеется, лидер сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду.

Еще одним лауреатом стал Франсечко Тотти. Он получил пспециальный приз Президента УЕФА Алессандро Чеферина "За верность команде" - в итальянской "Роме" (Рим) он провел всю свою карьеру - 25 сезонов