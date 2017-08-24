Лига Европы, раунд плей-офф квалификации: результаты всех матчей
В Европе завершились матчи квалификации второго по значимости еврокубка.
Сегодня в Европе состоялись матчи последнего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в которых определились участники основного турнира, сообщает официальный сайт соревнований.
Результаты матчей:
АЕК Ларнака - Виктория - 0:0 (первый матч - 1:3)
Динамо Киев - Маритиму -3:1 (0:0)
Шериф - Легия - 0:0 (1:1)
Зенит - Утрехт - 2:0 д.в. (0:1)
Зальцбург - Вииторул - 4:0 (3:1)
Эстерсунд - ПАОК - 2:0 (3:3)
Александрия - БАТЭ - 1:2 (1:1)
Маккаби Тель-Авив - Альтах - 2:2 (1:0)
Фенербахче - Вардар - 1:2 (0:2)
Судува - Лудогорец - 0:0 (0:2)
АЕК Афины - Брюгге - 3:0 (0:0)
Митьюлланд - Аполлон - 1:1 (2:3)
Скендербеу - Динамо Загреб - 0:0 (1:1)
Видеотон - Партизан - 0:4 (0:0)
Олимпик Марсель - Домжале - 3:0 (1:1)
Русенборг - Аякс - 3:2 (1:0)
Брага - Хабнарфьордюр - 3:2 (2:1)
Шкендия - Милан - 0:1 (0:7)
Атлетик - Панатинаикос - 1:0 (3:2)
Хайдук - Эвертон - 1:1 (0:2)
Црвена Звезда - Краснодар - 2:1 (2:3)
Аустрия - Осиек - 0:1 (2:1)
Жеребьевка основного раунда соревнований состоится в пятницу, 25 августа в Монако. Начало - в 14.00 по киевскому времени.
Основной турнир Лиги Европы стартует в середине сентября.