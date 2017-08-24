Лига Европы, квалификация, раунд плей-офф, "Динамо" - "Маритиму": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором "Динамо" примет на своем поле португальский "Маритиму", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра недельной давности в португальском Фуншале завершилась вничью - 0:0. Соответственно, сегодня "Динамо" устроит победа с любым счетом. Результативная ничья (или победа гостей) выведет в основной раунд турнира "Маритиму", за счет голов, забитых на поле соперника. При повторении результата первого матча (0:0) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Игра на НСК "Олимпийский" начнется в 19.45.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.