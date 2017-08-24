"Динамо" и "Александрия" в Лиге Европы: где смотреть

11:20, 24 августа 2017
Футбол
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Матчи с участием украинских клубов покажет отечественное ТВ.

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

Сегодня в Киеве и Александрии состоятся матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в которых путевки в основной раунд соревнований оспорят "Динамо" и "Александрия", сообщает официальный сайт турнира/

Матч "Динамо" - "Маритиму" (Португалия) начнется в 19.45 на НСК "Олимпийский". ТВ-трансляция игры - телеканал "2+2".

Читайте также"Динамо" и "Александрия" являются фаворитами в матчах Лиги Европы на котировках букмекеровТакже этот матч можно будет увидеть в онлайн видео-трансляции на сайте УНИАН.

Матч "Александрия" - БАТЭ начнется в 20.00 на стадионе "Ника" в Александрии. ТВ-трансляция игры - телеканал "Футбол 2".

Как сообщал УНИАН, победители этих противостояний пройдут в основной раунд Лиги Европы, который стартует в середине сентября. 

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