"Динамо" и "Александрия" являются фаворитами в матчах Лиги Европы на котировках букмекеров

Сегодня в Киеве и Александрии пройдут матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где хозяева являются фаворитами на котировках букмекерских контор, сообщает специализированный портал BetExplorer.

В матче "Динамо" с португальским "Маритиму" на победу украинского клуба можно поставить с минимальнім коэффициентом 1.24 к 1, в то время как ставка на ничью составляет 5.47 к 1, а на победу "Маритиму" - 12.92 к 1.

Читайте такжеТренер "Александрии" Шаран не собирается играть с БАТЭ нулевую ничьюВ игре "Александрии" с беларуским БАТЭ ставка на победу хозяев поля принимается из расчета 2.36 к 1, на ничью - 3.07 к 1, на победу гостей - 3.09 к 1.

Как сообщал УНИАН, матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся сегодня вечером. Победители противостояний сыграют в основному турнире Лиги Европы, который стартует в середине сентября.