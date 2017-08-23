Азербайджанский клуб впервые вышел в основной турнир Лиги чемпионов УЕФА (результаты всех матчей)

В Европе состоялись заключительные пять матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в которых определились последние участники основного турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главную сенсацию преподнес азербайджанский "Карабах", который по сумме двух матчей обыграл датский "Копенгаген".

Лига чемпионов, плей-офф, ответные матчи.

"Славия" (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:0 (первый матч - 0:2)

"Копенгаген" (Дания) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1 (0:1)

"Стяуа" (Румыния) - "Спортинг" (Португалия) - 1:5 (0:0)

"Ливерпуль" (Англия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 4:2 (2:1)

ЦСКА (Россия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:0 (1:0)

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в которой примет участие чемпион Украины донецкий "Шахтер", состоится завтра, 24 августа в Монако.