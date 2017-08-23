Полузащитник БАТЭ Володько: Нам по силам любой соперник

Опытный полузащитник беларуского БАТЭ (Борисов) Александр Володько ответил на вопросы клубной пресс-службы, касающиеся ответного матча Лиги Европы с украинской "Александрией", сообщает официальный сайт БАТЭ.

"Не секрет, что неудачные исходы игр не добавляют положительных эмоций, а скорее наоборот: могут оказывать негативное влияние. Но сильные команды, к которым причисляю и БАТЭ, должны держать удар, находить силы и вопреки обстоятельствам идти дальше и достигать поставленных целей. Конечно, результаты наших недавних матчей - это не то, к чему мы стремились. Но ребята должны верить. И я убежден в том, что все они верят: нам по зубам любой соперник. И мы постараемся сделать все возможное и даже невозможное, чтобы пройти дальше", - начал Володько.

"Ничья с пропущенным домашним голом не позволяет нам чувствовать собственную неуязвимость. Но, не сомневаюсь, наш потенциал позволяет рассчитывать на то, что мы сможем забить "Александрии" и в конечном счете склоним чашу весов в свою сторону", - добавил игрок.

Говоря о причинах относительной неудачи в первом матче игрок отметил: "Считаю, на "Борисов-Арене" нам не хватило организации. После забитого мяча мы стали действовать не так, как должны были. Нет, расслабления не было. Скорее всего, сказался психологический фактор. Судите сами. Мы открыли счет. Это было очень важно сделать, и мы это сделали. Но подспудно возникло желание сохранить его, чтобы потом при возможности развить успех. Незаметно для себя мы начали плясать от печки, а именно от обороны. Хотя, казалось бы, играли дома, значит, следовало проявлять больше агрессии и самоотдачи. Впрочем, самоотдача была, а вот агрессии в нормальном смысле этого слова оказалось мало. Нам требовалось сыграть строго и компактно, но, к сожалению, не получилось. За это мы и поплатились".

Говоря же о том, что со стороны показалось, будто БАТЭ излишне уважительно отнесся к "Александрии" после своего гола, игрок заметил: "Не думаю, что это так. Считаю, мы хорошо изучили соперника, поняли, как он любит и умеет играть, определили его сильные и слабые места. На мой взгляд, череда ошибок привела к пропущенному мячу и, как следствие, к отрицательному результату, каким в моем понимании является в том числе и домашняя ничья с пропущенным голом".

Говоря же о прогнозе на ответный матч, Володько отметил: "Очень хочется добавить красок нашей унылой повседневной серости, хочется украсить наш национальный футбол европейским колоритом. Ведь без таких турниров, как Лига чемпионов и Лига Европы, очень скучно. Причем не только футболистам, но и болельщикам.

Как сообщал УНИАН, матч "Александрия" – БАТЭ пройдет завтра, 24 августа. Первая игра завершилась со счетом 1:1. Для выхода в основной этап Лиги Европы украинской команде надо избежать поражения или ничьей начиная со счетом 2:2 и более. В случае повторения результата первой игры (1:1) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, сения пенальти.