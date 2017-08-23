Главный тренер БАТЭ Ермакович: Должны доказать, что первая игра с "Александрией" была недоразумением
Наставник беларусской команды решительно настроен перед решающей игрой Лиги Европы.
Главный тренер беларусского БАТЭ (Борисов) Александр Ермакович дал свой комментарий за сутки до игры Лиги Европы против "Александрии", сообщает официальный сайт украинской команды.
«Завтра в основном будут играть те футболисты, которые играли в первой игре. Они должны продемонстрировать свой настоящий уровень и доказать, что первая игра была недоразумением», — начал Ермакович.
Также тренер пожаловался: «Добирались на игру непросто. Был перелет, а потом 2,5 часа ехали на автобусе. Понимаем, что будет очень сложно, но уверены в своих силах».
Читайте такжеТренер БАТЭ отметил бойцовский характер украинских клубовБеларуский специалист также охарактеризовал соперника: «Не буду лукавить. В исполнении "Александрии" мы увидели то, что и думали (в первом матче). Это хорошая обученная команда, которая играет в чемпионате Украины с такими грандами как "Шахтер" и "Динамо". Нас больше удивила не игра "Александрии", а наши действия. У себя дома в праздничный день соперник может сыграть еще мобильнее. Нам нужно быть к этому готовыми».
«Никого выделить в "Александрии" не могу. Достаточно ровная команда, которая в целом сыграла здорово. Не могу сказать, что кто-то один является слабым или сильным звеном», - добавил тренер.
«Счет 1:1 в домашней игре — конечно, не тот результат, который нас устраивает. Мы понимаем сложность ситуации, поэтому завтра должны сыграть намного лучше», - подытожил Ермакович.
Как сообщал УНИАН, матч "Александрия" – БАТЭ пройдет завтра, 24 августа. Первая игра завершилась со счетом 1:1. Для выхода в основной этап Лиги Европы украинской команде надо избежать поражения или ничьей начиная со счетом 2:2 и более. В случае повторения результата первой игры (1:1) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.