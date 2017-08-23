Главный тренер БАТЭ Ермакович: Должны доказать, что первая игра с "Александрией" была недоразумением

Главный тренер беларусского БАТЭ (Борисов) Александр Ермакович дал свой комментарий за сутки до игры Лиги Европы против "Александрии", сообщает официальный сайт украинской команды.

«Завтра в основном будут играть те футболисты, которые играли в первой игре. Они должны продемонстрировать свой настоящий уровень и доказать, что первая игра была недоразумением», — начал Ермакович.

Также тренер пожаловался: «Добирались на игру непросто. Был перелет, а потом 2,5 часа ехали на автобусе. Понимаем, что будет очень сложно, но уверены в своих силах».

Читайте такжеТренер БАТЭ отметил бойцовский характер украинских клубовБеларуский специалист также охарактеризовал соперника: «Не буду лукавить. В исполнении "Александрии" мы увидели то, что и думали (в первом матче). Это хорошая обученная команда, которая играет в чемпионате Украины с такими грандами как "Шахтер" и "Динамо". Нас больше удивила не игра "Александрии", а наши действия. У себя дома в праздничный день соперник может сыграть еще мобильнее. Нам нужно быть к этому готовыми».

«Никого выделить в "Александрии" не могу. Достаточно ровная команда, которая в целом сыграла здорово. Не могу сказать, что кто-то один является слабым или сильным звеном», - добавил тренер.

«Счет 1:1 в домашней игре — конечно, не тот результат, который нас устраивает. Мы понимаем сложность ситуации, поэтому завтра должны сыграть намного лучше», - подытожил Ермакович.

Как сообщал УНИАН, матч "Александрия" – БАТЭ пройдет завтра, 24 августа. Первая игра завершилась со счетом 1:1. Для выхода в основной этап Лиги Европы украинской команде надо избежать поражения или ничьей начиная со счетом 2:2 и более. В случае повторения результата первой игры (1:1) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.