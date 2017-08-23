Тренер "Александрии" Шаран не собирается играть с БАТЭ нулевую ничью

Главный тренер украинской "Александрии" Владимир Шаран ответил на вопросы СМИ на традицонной предматчевой пресс-конференции накануне игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против беларуского БАТЭ, сообщает официальный сайт "Александрии".

«К матчу готовились в обычном режиме. Никаких особых тренировок уже нет, мы просто пытаемся дать команде отдохнуть, ведь были очень тяжелые переезды в Минск, во Львов, потом домой. Видим, что от этого игроки не такие свежие, как были раньше. Усталость чувствуется», – отметил Шаран. -Впрочем, думаю, что за последние дни к БАТЭ мы подготовились нормально. Сегодня будет еще одна тренировка, а теоретическое занятие уже провели. На нем смотрели видео БАТЭ, наш с ними матч, другие игры».

Выездная ничья несколько уравняла шансы команд на выход дальше, продолжил тренер украинской команды.

Читайте такжеГлавный тренер "Александрии" Шаран: Призываю ребят не волноваться перед матчем с БАТЭ «Надеемся, прежде всего, дать сопернику бой, потому что я считаю, шансы сейчас 50 на 50. До матча в Борисове, конечно, шансов было больше у БАТЭ, но после той ничьей мы в некоторой мере выровняли ситуацию. Важно только, чтобы волнение все передавалось на меня, а ребята были спокойными. БАТЭ сильнее нас в этом компоненте, но только в этом. Нам не хватает опыта игр подобного уровня. Это очень серьезная вещь».

Также тренер отметил, что играть на удержание преимущества "Александрия" не будет. «Поверьте, на ничью 0:0 мы играть не собираемся. Мы будем играть в свой футбол, который мы можем играть на данном этапе».

«Некоторые игроки под вопросом на матч, и это меня волнует. Определяться с составом буду уже завтра, поскольку есть проблемы с некоторыми основными исполнителями, которые уже играли с БАТЭ в Борисове», — подытожил Шаран.

Как сообщал УНИАН, матч "Александрия" – БАТЭ пройдет завтра, 24 августа. Первая игра завершилась со счетом 1:1. Для выхода в основной этап Лиги Европы украинской команде надо избежать поражения или ничьей начиная со счетом 2:2 и более. В случае повторения результата первой игры (1:1) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, сения пенальти.