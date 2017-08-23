Хацкевич не будет тренировать серию пенальти перед матчем с "Маритиму"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что его команда не будет тренировать серию пенальти перед ответной игрой плей-офф квалификации Лиги Европы против португальского "Маритиму", сообщает SportArena.

По словам Хацкевича, чтобы добиться результата, его команда должна сыграть гораздо лучше, чем в первой игре.

«Много анализировали моментов после гостевого матча: и атаку, и качество передач, и другое. Да, был момент с плохим качеством поля, но завтра мы должны сыграть гораздо лучше», — сказал Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

Если команды так и не смогут забить ни одного мяча, то судьба путевки в групповой раунд Лиги Европы решится в серии пенальти.

«Будем ли мы тренировать серию пенальти? Нет. В данном случае матч состоит из 120 минут, и по истечении такого времени уже надо действовать по ситуации».

На выходных в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги против Стали (4:1) Алекандр Хацкевич прибег к ротации, не поставив на игру Андрея Ярмоленко, Дьемерси Мбокани, Дениса Гармаша, Максима Коваля и Томаша Кадара. Также на поле вышли дебютанты Георгий Бущан, Йосип Пиварич и Виталий Миколенко. Белорусский специалист заявил, что это связанно с тяжелым перелетом из Португалии.

Читайте такжеТренер "Динамо" Хацкевич после матча с "Маритиму": Мы имели преимущество как во владении мячом, так и территориальное«После Португалии перелет был достаточно тяжелый, и мед. обследование показало, что не все восстановились как физически, так и психологически. Ротация должна быть в любом случае, но планировалась, что на "Сталь" она будет меньшей. Но, увы, к тому матчу не все восстановились, и мы должны были прибегнуть к заменам».

Также главный тренер Динамо отметил важность правильного первого паса, но, по его словам, в этом компоненте всегда есть брак.

«Качество первого паса всегда важно, но в этом компоненте всегда есть брак. Игрок всегда находится под давлением (хоть и минимальным), в разных условиях, поэтому ошибок не избежать. Здесь все зависит от уровня исполнения и видения поля».

Что касается Йосипа Пиварича, который получил травму головы в игре со Сталью, то его состояние уже стабильное, но участие в ближайшей игре находится под вопросом.

«Доктора говорят, что состояние уже стабильное, но он еще восстанавливается. Выйдет ли он завтра, будет также зависеть от того, какое сочетание в защите мы выберем и каким составом вообще выйдем на матч».

Как сообщал УНИАН, матч Динамо — Маритиму состоится в Киеве завтра, 24 августа. Первая игра завершилась ничьей 0:0.