Ярмоленко о матче с "Маритиму": Готовы добывать результат в любом составе

Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что его команда в любом составе готова добыть нужный результат в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против португальского "Маритиму", сообщает SportArena.

По словам Ярмоленко, киевляне не имеют права остаться без еврокубков.

«Несмотря на все факторы первой игры и качество поля, мы готовы выйти и отдать все силы, чтобы выйти в Лигу Европы. Такой клуб как Динамо Киев не может остаться без еврокубков», — сказал Ярмоленко.

Ответную игру с Маритиму пропустит центральный защитник Динамо Евгений Хачериди, который получил красную карточку в первом матче.

«Отсутствие Хачериди? Конечно, хотелось бы, чтобы Женя сыграл, но мы — единая команда, и готовы добывать результат в любом составе», - добавил капитан киевлян.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" — "Маритиму" состоится в Киеве завтра, 24 августа. Первая игра завершилась вничью, 0:0.