Руни: "Выступления за сборную Англии были особенными, но сейчас время уйти"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в национальной сборной Англии, сообщает Спорт-Экспресс.

Руни отметил, что решение об уходе из сборной Англии было очень тяжелым. Он также добавил, что навсегда останется страстным поклонником национальной команды.

Читайте такжеЛегендарный форвард "МЮ" Руни вернулся в "Эвертон" через 13 лет"Было приятно, что Гарет Саутгейт (главный тренер сборной Англии) на этой неделе позвонил и сказал, что хочет видеть меня в сборной. Я очень ценю это, – говорится на официальном сайте Руни. – Но я уже долго думал над этим и сказал Гарету, что принял решение завершить карьеру в сборной Англии. Это очень тяжелое решение. Я обсуждал его с семьей, с тренером "Эвертона" и с самыми близкими людьми.

Выступления за сборную были для меня особенными. Каждый раз, когда меня вызывали на матчи в качестве капитана или игрока, это было привилегией, и я благодарю каждого, кто помогал мне. Но сейчас время уйти. Я навсегда останусь страстным поклонником сборной Англии.

Также игрок затронул свой "клубный" вопрос. "Уход из "Манчестер Юнайтед" был тяжелым, но я знаю, что сделал правильное решение, вернувшись домой в "Эвертон". Сейчас я хочу сфокусироваться на том, чтобы помочь команде быть успешной", - добавил Руни.

31-летний Уэйн Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии, забив 53 гола в 119 матчах.