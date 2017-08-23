Вратарь польского "Гетмана" отдал голевой пас сопернику - самый курьезный гол сезона (видео)
14:02, 23 августа 2017Футбол
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Несмотря на пропущенный гол, "Гетман" выиграл матч со счетом 2:1.
"Гетман" выиграл после курьезного пропущенного гола / twitter.com/se_pl
Курьезный эпизод произошел в матче Четвертой лиги (пятого по значимости дивизиона чемпионата Польши по футболу), в котором "Гетман" (Замосць) победил "Викторию" (Жмудь) 2:1, сообщает sport.se.pl.
Момент с голом гостей произошел на 20-й минуте при счете 1:0 в пользу "Гетмана". Футболисты "Виктории" выполнили штрафной, после чего защитники "Гетмана" четко выполнила искусственное положение "вне игры", оставив за спинами сразу пятерых игроков соперников.
Вратарь "Гетмана" вышел из ворот, поймал мяч и отдал форварду гостей, который тут же сравнял счет 1:1.
Тем не менее, хозяева сумели в дальнейшем забить победный гол и матч завершился со счетом 2:1.
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