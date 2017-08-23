Хакеры взломали твиттер "Барселоны", объявив о громком трансфере

Скандальный случай произошел с соцсетями испанской "Барселоны".

Официальный Twitter клуба пострадал от хакерских атак, в результате чего был сломан. Первое сообщение от хакеров было о том, что "Барселона" подписала полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию. Однако уже через несколько минут появилось другое сообщение, где и сообщалось о хакерской атаке.

"Барселона" сообщила, что ее аккаунт был взломан, ведутся работы по восстановлению нормальной работы страницы.

Интересно, что твит о переходе Ди Марии стал достаточно популярным и набрал почти 9 тысяч ретвитов.

Ранее сообщалось, что Ди Мария может перейти в "Барселону" в случае провала трансфера Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".

Хакерская группа OurMine, которая стоит за взломом твиттера "Барселоны" — одна из наиболее известных. Она была основана в 2014 году и за весь период деятельности запомнилась взломами ряда аккаунтов социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram. В часности, от нее пострадали основатель Facebook Марк Цукерберг, один из основателей Wikipedia Джимми Уэйлс, а также корпоративные Twitter-аккаунты Marvel и CNN.

В числе последних «достижений» группировки - взлом аккаунтов HBO и нескольких сериалов, которые выпускает канал, включая «Игру престолов».