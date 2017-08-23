Хакеры взломали твиттер "Барселоны", объявив о громком трансфере
За взломом стоит хакерская группа OurMine, известная по взломам аккаунтов известных личностей.
Скандальный случай произошел с соцсетями испанской "Барселоны".
Официальный Twitter клуба пострадал от хакерских атак, в результате чего был сломан. Первое сообщение от хакеров было о том, что "Барселона" подписала полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию. Однако уже через несколько минут появилось другое сообщение, где и сообщалось о хакерской атаке.
"Барселона" сообщила, что ее аккаунт был взломан, ведутся работы по восстановлению нормальной работы страницы.
Интересно, что твит о переходе Ди Марии стал достаточно популярным и набрал почти 9 тысяч ретвитов.
Ранее сообщалось, что Ди Мария может перейти в "Барселону" в случае провала трансфера Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".
Хакерская группа OurMine, которая стоит за взломом твиттера "Барселоны" — одна из наиболее известных. Она была основана в 2014 году и за весь период деятельности запомнилась взломами ряда аккаунтов социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram. В часности, от нее пострадали основатель Facebook Марк Цукерберг, один из основателей Wikipedia Джимми Уэйлс, а также корпоративные Twitter-аккаунты Marvel и CNN.
В числе последних «достижений» группировки - взлом аккаунтов HBO и нескольких сериалов, которые выпускает канал, включая «Игру престолов».