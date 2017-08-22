"Селтик", "Наполи" и "Севилья" вышли в групповой этап Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

Определились пять участников группового этапа соревнований.

В Европе состоялись пять матчей последнего раунда квалификации - плей-офф - Лиги чемпионов, по итогам которых определились пять участников группового (основного) этапа соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА. Результаты матчей: "Астана" (Казахстан) - "Селтик" (Шотландия) - 4:3 (0:5) "Марибор" (Словения) - "Ха-Поэль" (Беер-Шева, Израиль) - 1:0 (2:2) "Риека" (Хорватия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 (1:3) "Ницца" (Франция) - "Наполи" (Италия) - 0:2 (0:4) "Севилья" (Испания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 2:2 (2:1) Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.

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