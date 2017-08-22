"Селтик", "Наполи" и "Севилья" вышли в групповой этап Лиги чемпионов (результаты всех матчей)
23:48, 22 августа 2017Футбол
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Определились пять участников группового этапа соревнований.
Севилья обыграла Истанбул по сумме двух матчей / Reuters
В Европе состоялись пять матчей последнего раунда квалификации - плей-офф - Лиги чемпионов, по итогам которых определились пять участников группового (основного) этапа соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА.
Результаты матчей:
"Астана" (Казахстан) - "Селтик" (Шотландия) - 4:3 (0:5)
"Марибор" (Словения) - "Ха-Поэль" (Беер-Шева, Израиль) - 1:0 (2:2)
"Риека" (Хорватия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 (1:3)
"Ницца" (Франция) - "Наполи" (Италия) - 0:2 (0:4)
"Севилья" (Испания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 2:2 (2:1)
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.
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