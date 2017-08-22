Исполком ФФУ подтвердил решение комитета по стадионам: матчам в Мариуполе быть

Исполком ФФУ поддержал решение комитета по стадионам продолжать проводить матчи Премьер-лиги в Мариуполе.

Из 30 присутствующих членов исполкома с правом голоса за проголосовало 28, против – двое, сообщает Footboom.

По неофициальной информации, вице-президент ФФУ Игорь Кочетов (один из двух членов, проголосовавших против) сообщил исполкому, что «Динамо» не намерено ехать в Мариуполь.

Против решения комитета, как сообщает «Украинская правда», проголосовал и главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что федерация не хочет, чтобы в украинском футболе были привилегированные команды.

«Это решение важно как никогда. ФФУ не хочет, чтобы в нашем футболе были привилегированные команды. Важно придерживаться спортивного принципа, чтобы все находились в равных условиях.

Федерация сделает все от нее зависящее, чтобы в Мариуполе был праздник, чтобы на футбольном поле встречались хорошие команды. Убежден, правоохранительные органы также приложат максимум усилий, продемонстрируют профессионализм и обеспечат безопасность», – сказал Павелко.