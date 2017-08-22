Наставник "Зирки" Монарев признан лучшим тренером 6-го тура футбольной Премьер-лиги

Роман Монарев признан лучшим тренером 6-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги, сообщает Всеукраинское объединение тренеров по футболу.

«Звезда» оставалась в числе всего лишь трех команд, которые все еще не одерживали побед в новом сезоне. Теперь же добыта первая победа во встрече с луганской «Зарей» - бронзовым призером чемпионата и участником еврокубков, который очень недоволен и своим собственным стартом. С многочисленными перестройками и рокировками, кропивницкая команда добилась победы (2:1).

В прошлом сезоне «Заря» ни разу не уступала кропивницкой команде, да и в целом имела в своем распоряжении более статусных игроков. Однако за счет слаженности, проявленных морально-волевых качеств и удачному выбору состава «Звезда» одержала победу.

Читайте также"Звезда" в Кропивницкому одержала волевую победу над "Зарей"Фактически единственной существенной потерей кропивничан была травма Артема Фаворова, который начал в запасе и вышел уже по ходу второго тайма, не имея возможности играть в полную силу. А вот Тарас Качараба восстановился после повреждения и успел вернуться как раз к этому матчу, выйдя в основе. Поэтому кадровая обстановка в «Заре» была значительно хуже, причем, говорим не только лазарет, но и о потери, не связанные со спортивной формой или здоровьем игроков.

Монарев имел выбор в атаке, однако решил довериться молодому Прядуну и дебютанту Эль-Амдауи. Выбор сработал – оба отметились голами. Еще одна дилемма касалась центра защиты – опять же, тренерский штаб рискнул, доверив место в основе Качарабе, который еще недавно был в лазарете, и этот выбор также оказался верным.

Оправдывает себя и тактическая схема с тремя центральными защитниками и высокими флангами, а группа атаки за счет постоянных перемещений является достаточно тяжелой для опеки. После перерыва команде хозяев пришлось основательно перестраиваться, чтобы выдерживать атаки соперников, и за счет внутренних резервов и четкой, простой игре это удалось выполнить.

«Звезда» не выигрывала с конца мая – имея несколько важных задач на это лето, среди которых – кадровая перезагрузка, команда не раз была близка к успеху, однако лишь в шестом туре прервала неудачи. Впрочем, стоит отметить, что луганская команда, несмотря на неудовлетворительный старт, в гостях в этом сезоне еще не проигрывала.