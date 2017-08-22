25 футболистов из 12 команд-участниц ЧМ-2010 имели терапевтические допинговые исключения

Хакерская группа Fancy Bears поделилась похищенными данными о тех спортсменах, которые имели терапевтические допинговые исключения на чемпионате мира по футболу 2010 года в ЮАР, сообщает Sport.ua со ссылкой на ВВС.

Список насчитывает фамилии 25 футболистов из 12 команд..

В их числе Дирк Кюйт (Нидерланды), Марио Гомес (Германия), Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хайнце и Диего Милито (все — Аргентина). В общей сложности разрешение на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям на ЧМ-2010 имели 25 игроков.

Также Fancy Bears разместила на своем сайте информацию о положительных допинг-пробах, которые были взяты у футболистов в 2015-16 годах. В опубликованном списке фигурировали 150 спортсменов.