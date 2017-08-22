Вице-президент УЕФА Суркис не видит возможности проводить матчи в Мариуполе

Почетный президент ФФУ и вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал возможность проведения футбольных матчей в Мариуполе, сообщает 1927.kiev.ua.

"Хочу подчеркнуть, что мои слова не есть оценкой возможности проведения матчей в Мариуполе. А конкретнее, безопасно ли там играть клубам УПЛ. Мои слова - это очередное предупреждение: нельзя вместо решения такого ответственного вопроса устраивать вокруг этого популистские пиар-акции", - отметил Суркис.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что вице-президент "Динамо" Алексей Мадзяновский заявил, что киевский клуб не поедет на матч против «Мариуполя» и пообещал обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения.

"Закон четко на нашей стороне и он говорит о том, что Федерация футбола Украины и премьер-лига обязаны придерживаться регламентных норм ФИФА, УЕФА в своей деятельности. А регламент безопасности ФИФА четко говорит о том, что уровень опасности или безопасности проведения каждого матча на территориях с высокой степенью риска определяется эксклюзивно специальными службами каждой страны и правоохранительными органами", - отмечает Мадзяновский.