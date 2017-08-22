Президент "Бешикташа" прибыл в Киев, чтобы завершить переговоры по трансферу Виды

12:20, 22 августа 2017
Футбол
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По данным СМИ, клуб из Стамбула собирается приобрести хорвата у "Динамо" всего за 1 миллион евро.

Президент турецкого "Бешикташа" Фикрет Орман прилетел в Киев на переговоры о покупке центрального защитника "Динамо" Домагоя Виды.

Как сообщает Fanatik.com.tr, самолет собственника "Бешикташа" прибыл в столицу Украины вчера вечером, а переговоры между ним и руководством "Динамо" по Виде начались сегодня с утра.

В то же время еще один турецкий источник Sabah.com.tr добавляет, что Орман намерен предложить Динамо за Виду 1 млн евро.

Читайте также"Бешикташ" заплатит Виде за переход из "Динамо" зимой 1 миллион евро - СМИНапомним, "Бешикташ" уже давно ведет переговоры по Виде, а сам хорват недавно даже успел попрощаться с болельщиками "Динамо" в соцсетях. 

28-летний Домагой Вида играет за "Динамо" с января 2013 года. На его счету 151 матч и 12 голов за клуб во всех турнирах (в том числе в этом сезоне хорват уже сыграл 9 игр и забил 1 гол). Кроме того, Вида регулярно вызывается в сборную Хорватии, за которую провел 48 матчей и забил 1 гол.

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Теги: #Вида в Бешикташе#переход Виды в Бешикташ