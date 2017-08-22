Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, распределив команды по восьми группам. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сама жеребьевка основного раунда ЛЧ состоится в четверг, 24 августа, в Монако.

В этот же день будут определены лучшие футболисты и футболистка минувшего сезона, а также состоится жеребьевка Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, единственным представителем Украины в главном европейском турнире будет донецкий «Шахтер».

Финал турнира состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».