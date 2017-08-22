Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
11:51, 22 августа 2017Футбол
434
Финал нынешней Лиги чемпионов состоится в Киеве.
Андрей Шевченко / sheva.name
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, распределив команды по восьми группам. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Сама жеребьевка основного раунда ЛЧ состоится в четверг, 24 августа, в Монако.
В этот же день будут определены лучшие футболисты и футболистка минувшего сезона, а также состоится жеребьевка Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, единственным представителем Украины в главном европейском турнире будет донецкий «Шахтер».
Финал турнира состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter