Вице-президент "Динамо": Техническое поражение за неявку в Мариуполь нас не пугает

Вице-президент «Динамо» Андрей Мадзяновский заявил, что киевский клуб не поедет на матч против «Мариуполя» и пообещал обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения.

На вопрос журналиста – поедет ли команда "Динамо" на матч в Мариуполь, он ответил: "При таких условиях, которые сложились на сегодняшний день, и тех обстоятельствах, конечно – нет", сообщают "Подробности".

"Закон стоит четко на нашей стороне, и он говорит о том, что Федерация футбола Украины и премьер-лига обязаны соблюдать регламентные нормы ФИФА, УЕФА в своей деятельности. А регламент безопасности ФИФА четко говорит о том, что уровень опасности проведения или безопасности проведения каждого матча на территориях с высокой степенью риска определяется эксклюзивно специальными службами каждой страны и правоохранительными органами", - отмечает Мадзяновский.

Читайте такжеКомитет ФФУ по стадионам решил, что "Динамо" должно провести матч в Мариуполе По его словам, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управления государственной охраны дали в адрес «Динамо» и в адрес Федерации футбола отрицательные ответы о том, что матчи в Мариуполе на данный момент проводить невозможно.

"У федерации есть такая возможность – зачислить нам техническое поражение, но это нас не пугает. Почему? Потому что у нас есть уверенность в том, что наши действия основываются исключительно на законе. И мы используем весь арсенал правовых юридических мер для подтверждения своей правоты. А именно – внесение апелляционной жалобы, если будет принято незаконное решение, и в конце концов мы вынуждены будем обратиться в Международный спортивный суд, где наши доводы будут учтены и будет принято законное решение", – сказал Мадзяновский.

Напомним, что матч «Мариуполь» – «Динамо» запланирован на 27 августа.