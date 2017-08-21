В "Черноморце" - отставка тренера, кандидатом номер один на пост наставника считают Леонида Буряка

Сегодня главный тренер «Черноморца» Александр Бабич подал в отставку, сообщает «Думская».

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера «моряков» назначен помощник Бабича Александр Грановский. На какое время ему поручено руководить командой, пока неизвестно.

Также сообщается, что кандидатом номер один на пост наставника является Леонид Буряк, известный специалист, ранее уже успешно работавший в «Черноморце». Кроме него команду могут возглавить Семен Альтман, Юрий Сак или Юрий Кулиш.

Напомним, одесситы неудачно стартовали в украинской Премьер-лиге, набрав всего 1 очко в 6 матчах. После домашнего поражения от «Вереса» (0:1) ультрас «Черноморца» потребовали отставки Бабича.