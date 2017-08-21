Из-за очередного гола Милевского белорусский комментатор сорвал голос (видео)

Украинский нападающий, экс-игрок киевского "Динамо" Артем Милевский после перехода в новый клуб - "Динамо-Брест" из Беларуси - доказывает, что не утратил голевое чутье.

В очередном туре команда Милевского принимала лидера чемпионата – "Шахтер" (Солигорск). Хозяева проигрывали 1:2 к 84-й минуте, но точный удар Милевского позволил команде уйти от поражения. Реакция белорусского комментатора при этом была максимально экспрессивной, сообщает #FootballHub.

Отметим, что этот мяч стал для Милевского уже третьим в трех поединках за новую команду.