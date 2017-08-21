Из-за очередного гола Милевского белорусский комментатор сорвал голос (видео)
17:01, 21 августа 2017Футбол
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Экс-форвард киевского "Динамо" забивает за новую команду в чемпионате соседней страны.
Артем Милевский регулярно забивает за новый клуб / ФК "Динамо-Брест"
Украинский нападающий, экс-игрок киевского "Динамо" Артем Милевский после перехода в новый клуб - "Динамо-Брест" из Беларуси - доказывает, что не утратил голевое чутье.
В очередном туре команда Милевского принимала лидера чемпионата – "Шахтер" (Солигорск). Хозяева проигрывали 1:2 к 84-й минуте, но точный удар Милевского позволил команде уйти от поражения. Реакция белорусского комментатора при этом была максимально экспрессивной, сообщает #FootballHub.
Отметим, что этот мяч стал для Милевского уже третьим в трех поединках за новую команду.
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