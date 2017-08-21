Украинский футболист потерял сознание в матче на Универсиаде в Тайване
16:23, 21 августа 2017Футбол
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Около 15 минут машина скорой не могла заехать на стадион для оказания помощи.
Андрей Бусько / dynamo.kiev.ua
Полузащитник студенческой сборной Украины Андрей Бусько во время матча против Южной Кореи (0:5) на Универсиаде-2017 в тайваньском городе Тайбэй потерял сознание прямо на футбольном поле.
Как сообщает Xsport, на 80-й минуте нашему игроку стало плохо, и он упал прямо на поле. Рефери долго не останавливал игру. Позже около 15 минут хавбек лежал в окружении игроков и врачей, так как машина скорой помощи не могла заехать на стадион из-за затруднительного въезда.
К счастью, Андрей пришел в себя и позже все-таки был доставлен в больницу.
Как сообщал УНИАН, первую золотую медаль для Украины на Универсиаде завоевал пловец Михаил Романчук.
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