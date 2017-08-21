Коноплянка вошел в символическую сборную первого тура бундеслиги по версии Kicker

Украинский полузащитник немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка попал в символическую сборную первого тура бундеслиги по версии авторитетного издания Kicker.

Евгений получил от издания за игру против "Лейпцига" 2 балла из 5 возможных. Отметим, что в системе оценивания Германии наивысшая оценка – это 1.

Читайте такжеШевченко вызвал семь легионеров на матчи сборной Украины с Турцией и ИсландиейПомимо Коноплянки, в символическую сборную тура попали еще два игрока "Шальке" - защитник Налдо и опорный полузащитник Бенталеб.

Как сообщал УНИАН, Коноплянка отличился голом в матче 1-го тура чемпионата против «Лейпцига», а его команда победила 2:0. Для украинца это был уже третий забитый мяч в двух последних матчах за «Шальке».