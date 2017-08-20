"Динамо" экспериментальным составом уверенно обыграло "Сталь"

На киевском НСК "Олимпийский" завершился матч 6-го тура Премер-лиги "Динамо" - "Сталь". «Бело-синие» одержали победу с крупным счетом 4:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хозява вышли на игру в экспериментальном составе. Вне заявки остались несколько человек "основы", в том числе Ярмоленко и Мбокани. Кроме того, в рамке ворот дебютировал Георгий Бущан.

Первая же атака "Динамо" завершилась голом. Кравец ассистировал Беседину, который открыл счет на 2-й минуте. Это первый мяч динамовского форварда в сезоне. На 26-й минуте счет удвоил Артем Кравец, для которого это также первый гол в сезоне. Перед перерывом Домагой Вида отличился после подачи Олега Гусева с углового.

На 53-й минуте Орест Кузик сократил отставание в счете, но на 65-й Кравец оформил дубль и установил окончательный счет 4:1.

Киевляне снова на вершине таблицы, имея 16 пунктов. У "Стали" остается 6 очков.