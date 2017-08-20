"Ворскла" минимально обыграла "Мариуполь" в матче УПЛ

Победу полтавской команде принес гол Александра Чижова за 10 минут до конца встречи.

В Полтаве состоялся поединок 6-го тура Премьер-лиги "Ворскла" - "Мариуполь". Хозяева одержали непростую победу - 1:0, сообщает официальный сайт соревнований. Единственный гол был забит на 82-й минуте. С передачи Павла Ребенка отличился защитник "Ворсклы" Александр Чижов. Благодаря этой победе "Ворскла" набрала 13 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы. У "Мариуполя" осталось 8 пунктов.

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