В итальянском "Милане" появится бывший игрок "Днепра" Калинич

Итальянский «Милан» анонсировал появление своего следующего новичка. Им стал хорватский форвард, экс-нападающий "Днепра" Никола Калинич, последним клубом которого была «Фиорентина». О подписании контракта пока не объявлено окончательно, однако официальный твиттер "Милана" явно намекнул на заключение сделки с помощью хорватского флажка и инициалов NK.

Для "россо-нери", которые весной получили нового китайского собственника, это уже 11-й трансфер в летнее межсезонье.

Напомним, летом 2015 года Калинич покинул «Днепр» и перебрался в стан «Фиорентины». Его контракт с «фиалками» был рассчитан до лета 2019 года.