В итальянском "Милане" появится бывший игрок "Днепра" Калинич
21:12, 20 августа 2017Футбол
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Последние два года хорват провел в составе "Фиорентины".
Экс-игрок "Днепра" Никола Калинич транзитом через "Фиорентину" окажется в "Милане" / football.ua
Итальянский «Милан» анонсировал появление своего следующего новичка. Им стал хорватский форвард, экс-нападающий "Днепра" Никола Калинич, последним клубом которого была «Фиорентина». О подписании контракта пока не объявлено окончательно, однако официальный твиттер "Милана" явно намекнул на заключение сделки с помощью хорватского флажка и инициалов NK.
Для "россо-нери", которые весной получили нового китайского собственника, это уже 11-й трансфер в летнее межсезонье.
Напомним, летом 2015 года Калинич покинул «Днепр» и перебрался в стан «Фиорентины». Его контракт с «фиалками» был рассчитан до лета 2019 года.
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