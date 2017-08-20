Премьер-лига, 6-й тур, "Динамо" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит один из последних матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает "Сталь", сообщает официальный сайт соревнований.

Перед отчетным туром "Динамо" являлось лидером турнирной таблицы, имея в активе 13 очков. "Шахтер" благодаря вчерашней победе над "Олимпиком" опередил "бело-синих", но подопечные Александра Хацкевича вновь могут вернуться на свое место, обыграв "Сталь" из Каменского.

У "сталеваров" пока 6 очков в активе - две победы и три поражения.

Матч "Динамо" - "Сталь" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".