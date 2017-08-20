"Зирка" в Кропивницком одержала волевую победу над "Зарей"

В Кропивницком состоялся поединок 6-го тура Премьер-лиги, в котором местная "Зирка" принимала третью команду прошлого сезона луганскую "Зарю", сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева встречи первыми пропустили - на 19-й минуте отличился новичок "Зари" Артем Громов, экс-игрок "Ворсклы" и "Динамо".

Однако "Зирка" не стала затягивать с ответом. Уже через минуту счет снова стал ничейным - Мохамед Эль Амдауи зажег единицы на табло. А на 30-й минуте Максим Прядун установил счет 2:1.

Больше команды в этом матче не забивали. "Зирка" добыла победу - 2:1 - и набрала 5 очоков. Столько же - у "Зари", которая в шести турах добыла только одну победу.