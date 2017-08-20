Премьер-лига, 6-й тур, "Карпаты" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые являются соседями по турнирной таблице. "Карпаты" занимают 9-е место, "Александрия" - 10-е.

Александрийцы являются представителями Украины в Лиге Европы и имеют реальные шансы на выход в групповой раунд еврокубка. Тем не менее, в национальном первенстве подопечные Владимира Шарана еще не выигрывали в этом сезоне, имея в своем активе лишь три ничьи.

У "Карпат" на очко больше - одна победа и одна ничья.

Матч "Карпаты" - "Александрия" начнется во Львове в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.