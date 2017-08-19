Коноплянка забил гол за "Шальке" в первом же матче нового сезона немецкой Бундеслиги

21:41, 19 августа 2017
Футбол
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Игрок отличился в матче против "Лейпцига".

Коноплянка забил два гола в матче Кубка Германии / dfb.de

Украинский полузащитник «Шальке-04» (Гельзенкирхен) Евгений Коноплянка забил голом в первом же матче нового сезона чемпионата Германии в Бундеслиге, сообщает официальный сайт соревнований.

На 73-q минуте матча против «РБ Лейпцига» украинец забил второй гол своей команды.

Матч, в итоге, закончился со счетом 2:0 в пользу «Шальке».

Как сообщал УНИАН, Коноплянка в летнее межсезонье мог покинуть ряды клуба из Гельзенкирхена, но новый тренер команды предоставил ему дополнительный шанс  В матчах в межсезонье украинец был одним из лучших в своей команде.

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Теги: #Коноплянка голы в Шальке