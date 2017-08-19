Коноплянка забил гол за "Шальке" в первом же матче нового сезона немецкой Бундеслиги

Украинский полузащитник «Шальке-04» (Гельзенкирхен) Евгений Коноплянка забил голом в первом же матче нового сезона чемпионата Германии в Бундеслиге, сообщает официальный сайт соревнований.

На 73-q минуте матча против «РБ Лейпцига» украинец забил второй гол своей команды.

Матч, в итоге, закончился со счетом 2:0 в пользу «Шальке».

Как сообщал УНИАН, Коноплянка в летнее межсезонье мог покинуть ряды клуба из Гельзенкирхена, но новый тренер команды предоставил ему дополнительный шанс В матчах в межсезонье украинец был одним из лучших в своей команде.