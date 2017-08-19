"Верес" вырвал победу у "Черноморца" на последних секундах матча Премьер-лиги

В Одессе завершился матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимал ровенский "Верес" и пропустил единственный гол в добавленное арбитром время, сообщает официальный сайт соревнований.

Мвтч завершился со счетом 0:1.

Одесситы до начала матча в этом чемпионате набрали всего 1 очко и явно не считались фаворитами в игре с дебютантом УПЛ из Ровно. Тем не менее, команда на равных противостояла сопернику весь матч.

Решающий момент произошел в добавленное арбитром время. На 90+2 минуте гол забил Владимир Адамюк. После навеса с углового Адамюк выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота. Не лучшим образом сыграл в этом эпизоде вратарь "Черноморца" Безрук, который сначала пошел на выход, потом остановился и потерял позицию

Таким образом, "Верес" набрал 9 очков и переместился на 6-го на 5-е место в таблице. На счету "Черноморца" по-прежнему 1 балл и команда занимает последнее 12-е место в УПЛ.