"Шахтер" обыграл "Олимпик" в донецком дерби Премьер-лиги

В Харькове завершился матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал земляков из "Олимпика" и сумел добиться уверенной победы, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Горняки имели преимущество по ходу всего матча и забили по голу в каждом тайме. На 20-й минуте счет открыл Факундо Феррейра. После навеса с углового Феррейра высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота.

А в начале второго тайма, на 57-й минуте, пенальти реализовал Ромеро Марлос. Бразилец нанес сильный удар в правый от себя угол, а вратарь "Олимика" Махарадзе прыгнул в противоположный угол. Этому моменту предшествовал эпизод, в котором Шестаков сбил в штрафной Марлоса.

Таким образом, горянки набрали 15 очков в 6 матчах (5 побед и 1 поражение) и вышли на 1-е место в текущей турнирной таблице УПЛ. В воскресенье свой матч проведет "Динамо" - против "Стали" из Каменского.

"Олимпик" остался на 3-м месте - 11 очков.