Хуг отметил, что ОБСЕ не должен обеспечивать безопасность матча "Динамо" в Мариуполе

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг подтвердил участие наблюдателей миссии в мониторинге футбольного матча «Мариуполь» – «Динамо», сообщает Футбольный клуб.

«Кроме задания сбора информации на местах, СММ призвана налаживать диалог. Миссия отчитывается о событиях по всей Украине. Матч не есть исключение. Наблюдатели будут принимать участие и мониторить», – сказал Хуг.

Читайте такжеЧлен исполкома ФФУ: Мариуполь - прифронтовой город, для "Динамо" нужны документальные гарантии безопасности Он уточнил, что со всей информацией можно ознакомиться в ежедневных отчетах миссии.

Вместе с тем, Хуг добавил: «Хотел бы прояснить, что задача миссии не лежит в обеспечении безопасности. Мы лишь осуществляем мониторинг и наблюдение».

Ранее президент ФФУ Андрей Павелко отмечал, что хочет привлечь ОБСЕ чтобы матч "Мариуполь" - "Динамо" прошел в прифронтовом городе.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" отказывается ехать в Мариуполь на матч УПЛ без гарантий безопасности со стороны силовых структур. В то же время, столичный клуб оставил за собой право оспорить решение профильного Комитетета ФФУ, котооый обязал "Динамо" провести матч 27 августа против "Мариуполя" на поле соперника.