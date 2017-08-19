"Бешикташ" заплатит Виде за переход из "Динамо" зимой 1 миллион евро - СМИ

Турецикй "Бешикташ" (Стамбул) заплатит защитнику "Динамо" Домагою Виде 1 миллион евро за то, что тот усилит их команду зимой на правах свободного агента, сообщает SportArena со ссылкой на турецкий Fanatik.

Договор центрбека с Динамо истекает в конце 2017-го, поэтому Вида может усилить Бешикташ бесплатно. Вместе с тем, Черные орлы хотят перестраховаться. По информации турецкого источника, они предлагают защитнику киевлян бонус при подписании контракта зимой в размере 1 миллиона евро.

Перед этим турки согласовали с хорватом условия контракта. Fanatik сообщает, что договор будет подписан на 2 года (+1 по обоюдному согласию сторон), а зарплата Виды в новом клубе составит 2 миллиона евро в год.

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Домагой Вида был приобретен у загребского Динамо в начале 2013-го за 5 миллионов евро. Постепенно ему удалось стать основным игроком команды.

Ранее главный тренер Динамо Александр Хацкевич подтвердил информацию, что центрбек обсудил свой договор с Бешикташем. Однако белорусский специалист подчеркнул, что хорват остается игроком киевской команды на данный момент.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник сыграл в восьми поединках за киевлян, пропустив только матч 5-го тура УПЛ против "Зирки" из Кропивницкого.

Ранее сообщалось, что Черные орлы после того, как не получили ответ от киевлян на предложение в 2 миллиона евро за хорвата, решили заполучить его бесплатно зимой. Позавчера Fotomac сообщал, что турки готовы заплатить эту сумму киевлянам, однако лишь в конце сезона, предложив этим летом арендовать голкипера Дениса Бойко и полузащитника Араса Озбилиза