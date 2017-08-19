Премьер-лига, 6-й тур, "Черноморец" - "Верес": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает ровенский "Верес", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице последнее 12-е и 6-е места, соответственно.

"Черноморец" крайне неудачно стартовал в нынешнем сезоне не одержав в первых пяти матчах ни одной победы. На счету команды одна ничья при четырех поражениях - 1 очко.

У дебютанта Премьер-лиги "Вереса", в свою очередь, в активе три нулевых ничьих подряд на старте турнира, а затем победа над "Зиркой" (3:1) и поражение от "Зари" (0:1) - 6 очков.

В этом матче очки карйне необходимы "Черноморцу", но и "Верес" на старте сезона показал свою силу и амбиции.

Матч "Черноморец" - "Верес" начнется в Одессе в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.