Член исполкома ФФУ: Мариуполь - прифронтовой город, для "Динамо" нужны документальные гарантии безопасности

Главный редактор еженедельника «Футбол» и член Исполкома ФФУ Артем Франков высказался о «мариупольском вопросе» в передовице 65-го номера своего еженедельника, сообщает "Футбольный клуб".

Франков вспомнил, что в 2004-м году «Шахтер» потребовал перенести матч из Луцка на более безопасное для себя поле. Тогда "горняки" побоялись ехать в город из-за "оранжевой революции". "Динамовцы — трусы? Э‑э, нет, трусы тут совсем другие персоны, и это очевидно как дважды два четыре. Тут даже не нужно примера перенесенного из Луцка матча 2004 года, которого в определенном сегменте СМИ как будто не существует (виртуальная реальность — мы не говорим, значит, не было его!) — другого вполне достаточно", - отмечает Франков.

Читайте такжеИгроки "Динамо" (U-19) не приехали в Мариуполь на матч чемпионата Украины Также член Исполкома ФФУ отмечает, что "ни один критик «Динамо»,ни один записной патриот, ни один ярый поклонник футбола как духовной скрепы не позволил себе выпад в сторону СБУ или МВД". "Так орите же на сотрудников спецслужб! Грозите им смертными карами! Рассказывайте им, что они дураки и чайники, а потому не понимают, что нет никакой угрозы, что город не в зоне АТО и не в 20 км от фронта, что там безопаснее, чем в Киеве! Только адресуйте эти «аргументы» не Игорю Суркису, а вышеперечисленным людям, на которых, повторяю, и возложена ответственность. Попутно можете обматюгать регламенты и практику ФИФА и УЕФА, согласно которым в подобных ситуациях именно мнение «безопасников» является определяющим и потому вполне достаточным. Свои же вонючие политические доносы вставьте себе в то самое место — все какая-то польза от неправедных трудов".

"Короче. Будут бумаги из СБУ и МВД об «отсутствии угрозы и гарантированной безопасности» (ну почему же их не написать, когда все так хорошо?) — «Динамо» радостно едет, потому что изначально не имело ничего против мариупольского вояжа, кроме тех самых соображений. Не будет этих бумаг — не едет, предлагая «Мариуполю» во имя равенства оба матча провести на нейтральном поле. Попытаются футбольные власти в лице КДК выписать «Динамо» технарь за неявку — разбираться будут другие инстанции. Нужно ли это Украине и ее футболу? Власти предержащей, наверное, виднее", - подытоживает Франков.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" сегодня оставило за собой право подать аппеляцию на вчерашнее решение профильного Комитета ФФУ о том, что матч "Мариуполь" - "Динамо" состоится в Мариуполе.