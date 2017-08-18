Главарь "ДНР" пообещал не обстреливать Мариуполь в день игры с "Динамо"

Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко выступил с обещанием "прекратить огонь в направлении Мариуполя в день матча местной команды против киевского "Динамо", сообщает "Апостроф".

Встреча команд запланирована на 27 августа.

В киевском клубе неоднократно говорили о волнении за футболистов и болельщиков в связи с близким нахождением города от линии разграничения в зоне АТО.

Читайте такжеИгроки "Динамо" (U-19) не приехали в Мариуполь на матч чемпионата Украины "Могу сообщить, что я уже отдал приказ полностью прекратить огонь на южном фронте, то есть там, где находится Мариуполь.

Футболисты и болельщики, особенно молодежь, могут спокойно играть в футбол и болеть за свои команды. С нашей стороны никакой угрозы в эти дни не будет", – сказал Захарченко в интервью одному из сепаратистских изданий.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" собирается оспорить решение соответствующего Комитета ФФУ о проведении игры в "Мариуполь" - "Динамо" 27 августа в Мариуполе.