"Черноморец" подписал контракт с хорватом из "Волыни"

Хорватский центральный защитник Ивица Жунич стал игроком одесского «Черноморца», сообщает официальный клубный сайт.

Сегодня между футболистом и ФК «Черноморец» был заключен контракт. В одесской команде Ивица будет выступать под № 5.

Ивица Жунич родился 11 сентября 1988 года в городе Яйце (ныне — Босния и Герцеговина).

Ранее в своей профессиональной карьере выступал в командах: «Электробосна» (Яйце), «Томислав» (Томиславград, Босния и Герцеговина), «Зиммерингер», «Маркт», «Донау», «Аустрия» (Вена), «Маттерсбург», «Штегерсбах» (все — Австрия), «Тихи» (Польша), «Волынь» (Луцк), ФК «Оренбург» (Россия).

В чемпионате Украины в составе луцкой команды провел 51 матч, забил 7 мячей.