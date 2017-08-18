Самый богатый человек Африки планирует уволить тренера-рекордсмена Арсена Венгера

Нигерийский миллиардер Алико Данготе хочет стать владельцем английского "Арсенала" (Лондон) и расстаться с главным тренером команды Арсеном Венгером, сообщает SportArena.

Данготе является богатейшим человеком Африки. Его капитал оценивается в 11,1 миллиарда долларов.

По словам миллиардера, он будет готов купить "Арсенал", когда завершит строительство нефтеперерабатывающего завода в столице Нигерии Лагосе. Ожидается, что оно должно закончиться к концу текущего десятилетия.

На данный момент мажоритарным акционером Канониров является американский миллиардер Стэн Кронке. Ему принадлежит 66,6% акций клуба. В мае купить его долю в клубе хотел российский олигарх Алишер Усманов, которому принадлежит 30,05% акций "Арсенала", но Кронке ответил отказом.

«Думаю, если Кронке и Усманов получат хорошее предложение, то они уйдут. Рано или поздно кто-то заставит их задуматься об уходе. Полагаю, когда мы закончим строительство нефтеперерабатывающего завода, то сможем это сделать», — цитирует Данготе Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, 67-летний француз Арсен Венгер руководит игрой с "Арсенала" с 1996 года. С тех пор он выиграл с клубом 3 чемпионства, 7 Кубков и 6 Суперкубков Англии. 17 июля тренер установил рекорд по продолжительности работы в одном клубе. Французский специалист на 1 день побил достижение сэр Алекса Фергюссона из "Манчестер Юнайтед".

При этом в последний раз Канониры становились чемпионами Англии еще в сезоне-2003/04. Данготе считает, что Арсеналу нужно дать шанс новому тренеру.

«Первое, чтобы я сделал — поменял тренера. Венгер проделал отличную работу, но кто-то еще должен попробовать испытать удачу».

Минувший сезон "Арсенал" завершил на 5-м месте в АПЛ и впервые за 20 лет не сумел пробиться в Лигу чемпионов. В сентябре команда Венгера стартует в групповом этапе Лиги Европы.