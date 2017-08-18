Украинские клубы набрали 0,2 балла в рейтинг УЕФА
Две наши команды сыграли вничью в Лиге Европы.
"Александрия" и киевское "Динамо" набрали совместными усилиями 0,2 балла в рейтинг УЕФА для клубных турниров на этой неделе. Рейтинговая таблица опубликована на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Оба представителя Украины сыграли вничью - "Динамо" с португальским "Маритиму" (0:0), а "Александрия" - с беларуским "БАТЭ" (0:0).
Таким образом, Украина продолжает уверенно занимать 9-е место в таблице, несмотря на потерю команды. На предыдущем этапе квалификационных соревнований из розыгрыша Лиги Европы выбыл донецкий "Олимпик" и завершил для себя евросезон. А киевское "Динамо", проиграв по сумме двух матчей швейцарскому "Янг Бойз", выбыло из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
Таблица десятки ведущих стран выглядит так:
1. Испания – 89,498
2. Германия – 63,427
3. Англия – 62,391
4. Италия – 60,916
5. Франция – 46,915
6. Россия – 42,982
7. Португалия – 39,748
8. Бельгия – 37,100
9. Украина – 34,733
10. Турция – 30,500