Украинские клубы набрали 0,2 балла в рейтинг УЕФА

"Александрия" и киевское "Динамо" набрали совместными усилиями 0,2 балла в рейтинг УЕФА для клубных турниров на этой неделе. Рейтинговая таблица опубликована на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Оба представителя Украины сыграли вничью - "Динамо" с португальским "Маритиму" (0:0), а "Александрия" - с беларуским "БАТЭ" (0:0).

Таким образом, Украина продолжает уверенно занимать 9-е место в таблице, несмотря на потерю команды. На предыдущем этапе квалификационных соревнований из розыгрыша Лиги Европы выбыл донецкий "Олимпик" и завершил для себя евросезон. А киевское "Динамо", проиграв по сумме двух матчей швейцарскому "Янг Бойз", выбыло из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Таблица десятки ведущих стран выглядит так:

1. Испания – 89,498

2. Германия – 63,427

3. Англия – 62,391

4. Италия – 60,916

5. Франция – 46,915

6. Россия – 42,982

7. Португалия – 39,748

8. Бельгия – 37,100

9. Украина – 34,733

10. Турция – 30,500